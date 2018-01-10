"Русская Кардашьян" сняла белье и надела "голое" платье

Анастасия Квитко, более известная как российский "аналог" знаменитой Ким Кардашьян, в очередной раз взбудоражила своих многочисленных поклонников сексуальной публикацией. В этот раз фанаты были ошарашены полуобнажённым формам красавицы.

Александр Вест

В официальном аккаунте Анастасии Квитко в сети микроблогов Instagram, на который подписаны уже более 7 миллионов пользователей, появились фотографии, на которых модель изображена в полуобнаженном виде в платье, которое едва прикрывало интимные места красавицы. Лишившись нижнего белья, в этот раз модель примерила лёгкое платье, которое едва прикрывало внушительный бюст Анастасии, а также полностью открывало вид на её ноги. Фанаты Анастасии в комментариях оставили сотни лестных отзывов об аппетитных формах Квитко, заметив, что в следующий раз девушке стоит и вовсе избавиться от любых нарядов, которые лишь сдерживают её красоту.Всего за шесть часов после публикации фотографии Анастасии Квитко собрали более 110 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев, в которых красоту девушки отмечали не только российские, но и зарубежные поклонники.