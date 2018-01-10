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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Стали известны первые подробности финального сезона «Игры престолов»

Стали известны первые подробности финального сезона «Игры престолов»

Сегодня, 10:07
В Сети появились первые подробности последнего 8 сезона культового сериала «Игра престолов», выход которого запланирован на 2019 год. Актриса Эмилия Кларк случайно раскрывает сценарий сезона и говорит о будущем конфликте Матери драконов и Короля Севера.

Стали известны первые подробности финального сезона «Игры престолов»

 

31-летняя актриса Эмилия Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен в «Игры престолов» случайно проговорилась американским журналистам о сюжете финального сезона. По словам актрисы, Матерь драконов очень резко отреагирует на новость, что её новый любовник и Король Севера Джон Сноу потенциально является законным наследником Железного трона. На фоне этого между влюблёнными возникнет спор и, возможно, пара расстанется.

Также Эмилия Кларк рассказала о своей первой реакции, когда она прочитала весь сценарий финального сезона. «Я была в каком-то оцепенении, когда прочитала сценарий. Тогда я взяла ключи, вышла из дома и около трех часов не возвращалась. И я все еще не могу принять финал истории. Я не знаю, готов ли зритель к такому», - сообщила Эмилия Кларк.
Светлана Славянская
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