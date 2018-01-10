Виктория Дайнеко опубликовала сексуальное фото в чулках

Известная российская певица Виктория Дайнеко в очередной раз взбудоражила своих многочисленных фанатов весьма эротичной публикацией. В этот раз в микроблоге исполнительницы появилось фото, на котором она изображена в чулках в сексуальной позе.

Александр Вест

Победительница «Фабрики звёзд-5» нередко радует своих поклонников эротическими фотографиями. В этот раз фанаты красавицы удостоились чести рассмотреть чувственный образ Виктории Дайнеко, которая лежит на спине, почти лишённая одежды. Фолловеры певицы заметили, что чулки великолепно смотрятся на её стройных ножках. А некоторые в комментариях заявили о том, что публикация появилась в ночное время суток и стала причиной их внезапной бессонницы, заполнив их мысли образом сексуальной красавицы.Менее чем через сутки публикация Виктории Дайнеко собрала коллекцию из множества лестных комментариев, в которых девушке оставляли комплименты не только российские фанаты, но и зарубежные, а также оставили более 8 тысяч лайков.