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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Виктория Дайнеко опубликовала сексуальное фото в чулках

Виктория Дайнеко опубликовала сексуальное фото в чулках

Сегодня, 10:05
Известная российская певица Виктория Дайнеко в очередной раз взбудоражила своих многочисленных фанатов весьма эротичной публикацией. В этот раз в микроблоге исполнительницы появилось фото, на котором она изображена в чулках в сексуальной позе.

Виктория Дайнеко опубликовала сексуальное фото в чулках

 

Победительница «Фабрики звёзд-5» нередко радует своих поклонников эротическими фотографиями. В этот раз фанаты красавицы удостоились чести рассмотреть чувственный образ Виктории Дайнеко, которая лежит на спине, почти лишённая одежды. Фолловеры певицы заметили, что чулки великолепно смотрятся на её стройных ножках. А некоторые в комментариях заявили о том, что публикация появилась в ночное время суток и стала причиной их внезапной бессонницы, заполнив их мысли образом сексуальной красавицы.

Менее чем через сутки публикация Виктории Дайнеко собрала коллекцию из множества лестных комментариев, в которых девушке оставляли комплименты не только российские фанаты, но и зарубежные, а также оставили более 8 тысяч лайков.
Александр Вест
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