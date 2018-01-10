Привет из 90-х: Волочкова обнажила ноги и смутила "бабушкиными тапками"

Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала пикантной публикацией своих многочисленных поклонников. Однако, в этот раз некоторые фанаты весьма критично отнеслись к обуви, которую Анастасия выбрала для съёмок.

Анастасия Волочкова в данный момент находится на отдыхе на Мальдивах, откуда ведёт фотоотчёт для своих фанатов. На очередном опубликованном фото знаменитость изображена сидящей в окружении тропических растений на фоне моря. Многие фанаты Анастасии отметили великолепную физическую форму, которую поддерживает балерина, а также поблагодарили за то, что Волочкова обнажила свои весьма стройные ноги. Но многим фанатам в этот раз не понравился выбор обуви балерины. В комментариях многие пользователи отметили, что шлёпки, в которых запечатлена Анастасия, обычно носят лишь старушки, поэтому они не сильно подходят Волочковой.

Александр Вест

Однако, большинство фанатов всё же одобрило публикацию, оставив множество лестных комментариев и более трёх тысяч лайков под фото всего за час после публикации.