Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запоя

Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запояСегодня, 09:58
Совместная фотография двоих ведущих шоу про любовь «Дом-2» Ольги Бузовой и Влада Кадони буквально взорвал Сеть. Пользователи Instagram даже посчитали, что
Ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову раскритиковали за ее наряд, в котором она появилась на благотворительном вечере. Новый образ не понравился поклонникам
Споры и разногласия по поводу поступка мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, не утихают. Теперь пользователи затравили телеведущую после того, как