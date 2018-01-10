Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запоя

Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запоя

Сегодня, 09:58
Появившаяся накануне фотография Ольги Бузовой под капельницей всполошила ее поклонников. Фанаты тут же начали говорить о том, что телеведущая слишком хорошо отметила Новый год и теперь справляется с последствиями веселья, находясь под капельницей, дабы прийти в чувство. Поклонники настаивают на том, что виной всему не только Новый год, но также и свадьба бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Именно поэтому фолловеры подозревают Бузову в запойном алкоголизме.
 

Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запоя

 

Телеведущая говорит, что все вышесказанное, конечно же, глупости. У Бузовой слишком напряженный концертный график, а потому она очень сильно истощилась, как в физическом, так и моральном смысле.
 
Наркологи подчеркивают, что если выпить в новогоднюю ночь пару бокалов шампанского, то опасаться точно нечего, но если же вся праздничная неделя прошла, словно в тумане, то незамедлительно требуется обратиться к врачам, которые окажут необходимую, а, главное, квалифицированную помощь.

Николай Офицеров
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