Наркологи выводят Ольгу Бузову из состояния запоя

Появившаяся накануне фотография Ольги Бузовой под капельницей всполошила ее поклонников. Фанаты тут же начали говорить о том, что телеведущая слишком хорошо отметила Новый год и теперь справляется с последствиями веселья, находясь под капельницей, дабы прийти в чувство. Поклонники настаивают на том, что виной всему не только Новый год, но также и свадьба бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Именно поэтому фолловеры подозревают Бузову в запойном алкоголизме.

Телеведущая говорит, что все вышесказанное, конечно же, глупости. У Бузовой слишком напряженный концертный график, а потому она очень сильно истощилась, как в физическом, так и моральном смысле.

Наркологи подчеркивают, что если выпить в новогоднюю ночь пару бокалов шампанского, то опасаться точно нечего, но если же вся праздничная неделя прошла, словно в тумане, то незамедлительно требуется обратиться к врачам, которые окажут необходимую, а, главное, квалифицированную помощь.

Николай Офицеров