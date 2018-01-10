Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Полуголая в постели: Бузова назвала Тарасова «Идиотом»

Полуголая в постели: Бузова назвала Тарасова «Идиотом»

Сегодня, 09:44
Певица поделилась своими мыслями в Instagram.

Полуголая в постели: Бузова назвала Тарасова «Идиотом»

 

Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети пост, в котором сообщила о том, что читает произведение Достоевского «Идиот». «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?», - подписала снимок с книгой Бузова. На фото она лежит в постели одетая в ночную рубашку, которая больше напоминает нижнее белье.

 

Подписчики певицы заметили закономерность. Певица именно в день свадьбы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко опубликовала столь не однозначный пост, намекая на своего «экса – идиота». «Идиот...это про Тарасова?», «Да ...да... это она про него читала .... про «идиота»... Молодец!!!», «Очень под дых, я бы сказала. Красиво, сдержанно, умно, скрытно, но так явно», - прокомментировали неоднозначный пост подписчики. Нашлись и те, кто раскритиковал интеллектуальные данные артистки, усомнившись в том, что Бузова может читать классику: «Читаешь, оставь уже в покое людей и книги, живи своей жизнью, всем уже надоела тема брошенки».

Полуголая в постели: Бузова назвала Тарасова «Идиотом»

 

Вчера на странице Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко в Instagram были опубликованы снимки, на которых молодожены продемонстрировали в социальной сети их новый семейный статус. Футболист предвидел реакцию общественности и подписал снимок: «Пишите, что хотите. Нам все равно. Мы счастливы». Костенко оставила пост на своей странице поскромнее, указав лишь то, что они Тарасовы. Критика не заставила себя долго ждать. Многие отметили неприглядный вид молодоженов в нарядах, которые уже были одеты Тарасовым и Костенко на светские мероприятия. «А девушке на свою свадьбу неужели не хочется ну я не говорю от кутюр, но все же специального белого платья невесты... ну или не белого... но особого...», - написали антифанаты пары. Не остался без внимания общественности и факт отсутствия на росписи родителей невесты.

Новость о свадьбе Тарасова и Костенко оказалась настоящей сенсацией для сети. Многие связали столь быструю роспись молодоженов с беременностью невесты. Именно потому молодые люди не обзавелись новыми нарядами. Дискуссии среди фанатов Ольги Бузовой и «Таракостиков» не утихают.
Дыль Лилия
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