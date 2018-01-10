Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Роуз Макгоуэн не верит в движение коллег против домогательств

Роуз Макгоуэн не верит в движение коллег против домогательств

Сегодня, 09:33
В последнее время множество знаменитостей в Голливуде выступили против сексуальных домогательств после многократных скандалов из-за раскрытия некоторых деталей. В стороне не осталась и Роуз Макгоуэн, которая также решила высказать свою позицию на этот счёт.

Роуз Макгоуэн не верит в движение коллег против домогательств

 

Известная голливудская актриса Роуз Макгоуэн заявила о том, что проект под названием Time’s Up, который поддержали многие звёзды Голливуда, является обычной фальшивкой. Заметим, проект обсуждали многие звёзды даже на вручении элитной премии «Золотой глобус». Стоит напомнить, что Роуз одной из первых выступила против известного продюсера Харви Вайнштейна, против которого свидетельствовала не одна актриса.

Инициатива знаменитостей в рамках проекта Time’s Up была подвержена резкой критике со стороны Макгоуэн из-за его сотрудничества с агентством по работе с начинающими талантами под названием Creative Artists Agency. По её словам, данное агентство не раз отправляло «жертв» в «логово зверя». Одной из таких жертв могла стать и Гвинет Пэлтроу, которая согласилась встретиться с Харви в гостинице по поручению агентства.
Александр Вест
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