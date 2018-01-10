Роуз Макгоуэн не верит в движение коллег против домогательств

В последнее время множество знаменитостей в Голливуде выступили против сексуальных домогательств после многократных скандалов из-за раскрытия некоторых деталей. В стороне не осталась и Роуз Макгоуэн, которая также решила высказать свою позицию на этот счёт.

Александр Вест

Известная голливудская актриса Роуз Макгоуэн заявила о том, что проект под названием Time’s Up, который поддержали многие звёзды Голливуда, является обычной фальшивкой. Заметим, проект обсуждали многие звёзды даже на вручении элитной премии «Золотой глобус». Стоит напомнить, что Роуз одной из первых выступила против известного продюсера Харви Вайнштейна, против которого свидетельствовала не одна актриса.Инициатива знаменитостей в рамках проекта Time’s Up была подвержена резкой критике со стороны Макгоуэн из-за его сотрудничества с агентством по работе с начинающими талантами под названием Creative Artists Agency. По её словам, данное агентство не раз отправляло «жертв» в «логово зверя». Одной из таких жертв могла стать и Гвинет Пэлтроу, которая согласилась встретиться с Харви в гостинице по поручению агентства.