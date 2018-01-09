Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

Страницу телеведущей и по совместительству невесты певца Николая Баскова Виктории Лопыревой взломали.

Примечательно, что произошло это ровно на следующий день после того, как Виктория похвасталась своим подписчикам, что сейчас в тестовом режиме использует некое приложение, которое позиционирует себя, как самое безопасное. Сегодня днем пользователи, зашедшие на страницу Лопыревой были шокированы целым потоком фото- и видео-контента порнографического содержания. Причем на кадрах фигурировали сплошь знаменитости в разные интимные моменты.Немало откровенных материалов было размещено о семье Мамаевых, Юлии Ковальчук и Алексее Чумакове, семействе Якубовских. Неизвестный хакер еще и предлагал свои услуги по взлому абсолютно любых страниц в соцсетях. Пользователи, немного придя в себя от шока, предположили, что все это фотомонтаж и не имеет отношения к действительности. Правда некоторые все же отметили, что компромата на саму Лопыреву на странице не обнаружено. Да и хозяйка страницы уже через час восстановила контроль над ней, безвозвратно удалив все это вопиющее безобразие.

Кстати, не все знаменитости были возмущены фактом выставления их интимной жизни напоказ. Например, Алексей Чумаков заявил, что они с супругой, Юлией Ковальчук, вовсе не расстроены такой ситуацией, а даже наоборот - она подняла им настроение. Дело в том, что подобные снимки и видео обычно влекут за собой всплеск популярности. Как отметил Алексей, после подобных публикаций, он получал невероятное количество предложений о репостах на его странице, за которые люди были готовы платить просто бешеные деньги. Певец заявил, что никаких претензий к людям, выкладывающим его интимные фото он не имеет, а просто благодарен им за безвозмездный пиар.

Напомним, что в октябре этого года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями - у них родилась дочь. До момента крещения девочки родители решили не раскрывать общественности ее имя. А вот остальными подробностями делятся с большим удовольствием - молодой отец не устает рассказывать о том, что во внешности дочки превалирует его восточная кровь - она унаследовала темные волосы и глаза, хотя мамины черты тоже имеются.Чумаков присутствовал при рождении дочери и теперь советует каждому уважающему себя мужу обязательно не упустить шанса лицезреть такое событие. По утверждению Алексея, рождение человека - одно из прекраснейших явлений, которое он считает почти магическим.