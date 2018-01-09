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| | Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

Вчера, 23:02
Страницу телеведущей и по совместительству невесты певца Николая Баскова Виктории Лопыревой взломали.

Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

 

Примечательно, что произошло это ровно на следующий день после того, как Виктория похвасталась своим подписчикам, что сейчас в тестовом режиме использует некое приложение, которое позиционирует себя, как самое безопасное. Сегодня днем пользователи, зашедшие на страницу Лопыревой были шокированы целым потоком фото- и видео-контента порнографического содержания. Причем на кадрах фигурировали сплошь знаменитости в разные интимные моменты.

Немало откровенных материалов было размещено о семье Мамаевых, Юлии Ковальчук и Алексее Чумакове, семействе Якубовских. Неизвестный хакер еще и предлагал свои услуги по взлому абсолютно любых страниц в соцсетях. Пользователи, немного придя в себя от шока, предположили, что все это фотомонтаж и не имеет отношения к действительности. Правда некоторые все же отметили, что компромата на саму Лопыреву на странице не обнаружено. Да и хозяйка страницы уже через час восстановила контроль над ней, безвозвратно удалив все это вопиющее безобразие.

Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

 

Кстати, не все знаменитости были возмущены фактом выставления их интимной жизни напоказ. Например, Алексей Чумаков заявил, что они с супругой, Юлией Ковальчук, вовсе не расстроены такой ситуацией, а даже наоборот - она подняла им настроение. Дело в том, что подобные снимки и видео обычно влекут за собой всплеск популярности. Как отметил Алексей, после подобных публикаций, он получал невероятное количество предложений о репостах на его странице, за которые люди были готовы платить просто бешеные деньги. Певец заявил, что никаких претензий к людям, выкладывающим его интимные фото он не имеет, а просто благодарен им за безвозмездный пиар.

Пенис Чумакова и секс Мамаева: Через Instagram Лопыревой слили порно знаменитостей

 

Напомним, что в октябре этого года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями - у них родилась дочь. До момента крещения девочки родители решили не раскрывать общественности ее имя. А вот остальными подробностями делятся с большим удовольствием - молодой отец не устает рассказывать о том, что во внешности дочки превалирует его восточная кровь - она унаследовала темные волосы и глаза, хотя мамины черты тоже имеются.

Чумаков присутствовал при рождении дочери и теперь советует каждому уважающему себя мужу обязательно не упустить шанса лицезреть такое событие. По утверждению Алексея, рождение человека - одно из прекраснейших явлений, которое он считает почти магическим.
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