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| | Внучка Брежнева отдала мать в психлечебницу

Внучка Брежнева отдала мать в психлечебницу

Вчера, 21:53
Внучка Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Виктория Филиппова отдала мать в психиатрическую лечебницу, так как ее родительница имела непреодолимую тягу к спиртным напиткам.

Внучка Брежнева отдала мать в психлечебницу

 

Виктория Филиппова умерла пятого января от онкологического заболевания. Через четыре дня после смерти ее похоронили. О внучке Брежнева рассказывали в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Журналист задавался вопросом, почему о родственнице правителя СССР забыли СМИ. Про похороны не упомянули практически нигде. Неприятности у семьи начались после смерти Леонида Брежнева. Во времена правления Михаила Горбачева у дочери Генерального секретаря СССР Галины Брежневой возникли проблемы, у нее хотели забрать дачу, автомобиль и прочие ценности. Руководителя КПСС обвиняли в хищении драгоценностей, но доказать ничего не удалось.

В последние годы жизни Галина Брежнева злоупотребляла спиртными напитками. Внучке правителя пришлось отдать ее на лечение в клинику для душевнобольных для того, чтобы ее избавили от зависимости.
Домбровский Сергей
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