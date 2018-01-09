Внучка Брежнева отдала мать в психлечебницу

Внучка Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Виктория Филиппова отдала мать в психиатрическую лечебницу, так как ее родительница имела непреодолимую тягу к спиртным напиткам.

Домбровский Сергей

Виктория Филиппова умерла пятого января от онкологического заболевания. Через четыре дня после смерти ее похоронили. О внучке Брежнева рассказывали в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Журналист задавался вопросом, почему о родственнице правителя СССР забыли СМИ. Про похороны не упомянули практически нигде. Неприятности у семьи начались после смерти Леонида Брежнева. Во времена правления Михаила Горбачева у дочери Генерального секретаря СССР Галины Брежневой возникли проблемы, у нее хотели забрать дачу, автомобиль и прочие ценности. Руководителя КПСС обвиняли в хищении драгоценностей, но доказать ничего не удалось.В последние годы жизни Галина Брежнева злоупотребляла спиртными напитками. Внучке правителя пришлось отдать ее на лечение в клинику для душевнобольных для того, чтобы ее избавили от зависимости.