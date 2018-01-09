Певец Александр Серов признался в изменах с экс-любовницей

В студии одного из ток-шоу певец Александр Серов раскрыл тайны своей семейной жизни, скрываемые многие годы. Артист сообщил, что виновной в их с женой расставании была сестра-близнец супруги.

Знаменитый певец Александр Серов более 17 лет прожил в браке со своей супругой Еленой. Жена, по его словам, вела себя инфантильно, однако артиста удерживала в семье дочь Мишель, которую он не мог позволить себе бросить.Серов признался, что изменял Елене, однако при этом стремился домой и уважал жену. Артист утверждал, что у его было постоянной любовницы, но иногда он принимал участие в пьяных вечеринках.Виновницей своего развода с женой певец считает сестру-близнеца Елены. Она, по мнению Серова, всячески стремилась разрушить его брак, а также ненавидела его. Исполнитель подозревает сестру жены в краже большой суммы в 2003 году.В конце ток-шоу в студию пришла женщина, утверждающая, что у нее от Александра Серова есть дочь. Подробности этой ситуации зрителю предложено узнать в следующем выпуске передачи.