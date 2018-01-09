Жена Аршавина про обнимавшуюся с ним модель: Я ей пальцы отрежу

В свете скандала с участием супруги Андрея Аршавина Алисы на «майора ФСБ» решила пожаловаться казахстанская модель Ольга Семенова. По заявлению девушки, жена известного футболиста запугивала ее отрезанием пальцев и тюремным заключением.

Виктория Озерова

Алиса Аршавина снова оказалась в центре скандала. Недавно супруга известного футболиста не смогла сразу добраться до Казахстана из-за неподобающего поведения в самолете. Теперь местная модель Ольга Семенова рассказала об запугивания в свой адрес. Некоторые СМИ предполагают, что именно Семенова стала причиной срочного вылета Аршавиной в Казахстан. В Сети появилось видео, на котором футболист запечатлен в компании казахстанской модели. По словам девушки, Аршавин сам захотел с ней познакомиться и распускал руки, Алиса теперь угрожает отрезать ей пальцы, подкинуть запретные вещества и посадить в тюрьму.Ольга Семенова напугана и обирается подавать заявление в судебные инстанции.