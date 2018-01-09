Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Жена Аршавина про обнимавшуюся с ним модель: Я ей пальцы отрежу

Жена Аршавина про обнимавшуюся с ним модель: Я ей пальцы отрежу

Вчера, 20:32
В свете скандала с участием супруги Андрея Аршавина Алисы на «майора ФСБ» решила пожаловаться казахстанская модель Ольга Семенова. По заявлению девушки, жена известного футболиста запугивала ее отрезанием пальцев и тюремным заключением.

Жена Аршавина про обнимавшуюся с ним модель: Я ей пальцы отрежу

 

Алиса Аршавина снова оказалась в центре скандала. Недавно супруга известного футболиста не смогла сразу добраться до Казахстана из-за неподобающего поведения в самолете. Теперь местная модель Ольга Семенова рассказала об запугивания в свой адрес. Некоторые СМИ предполагают, что именно Семенова стала причиной срочного вылета Аршавиной в Казахстан. В Сети появилось видео, на котором футболист запечатлен в компании казахстанской модели. По словам девушки, Аршавин сам захотел с ней познакомиться и распускал руки, Алиса теперь угрожает отрезать ей пальцы, подкинуть запретные вещества и посадить в тюрьму.

Ольга Семенова напугана и обирается подавать заявление в судебные инстанции.
Виктория Озерова
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