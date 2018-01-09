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| | "Бог любит троицу" или "свадьба по залёту": Тарасов все-таки женился на Костенко

"Бог любит троицу" или "свадьба по залёту": Тарасов все-таки женился на Костенко

Вчера, 20:47
Третий брак футболиста Дмитрия Тарасова был зарегистрирован в одном из столичных ЗАГСов.

 

Видимо, неспроста телеведущая и певица Ольга Бузова, пытавшаяся вновь обратить на себя внимание общественности, публиковала свои фото «из-под капельницы» - ее бывший муж Дмитрий Тарасов все-таки женился. Уже ни для кого не секрет, что его новой избранницей стала модель и вице-мисс «Россия»-2014 Анастасия Костенко.

Парочка отлично отдохнула на Мальдивах, где Дмитрий сделал предложение руки и сердца своей невесте. Незадолго до этого в СМИ просочилась информация о беременности Анастасии, которую звездная пара никак не комментировала. Тарасов и Костенко сыграли довольно скромную свадьбу, фотоотчет с которой хавбек «Локомотива» опубликовал в своем Instagram. Причем сделал он это в довольно оригинальной манере, сказав, что им теперь все равно, что о них будут писать - они уже поженились.

"Бог любит троицу" или "свадьба по залёту": Тарасов все-таки женился на Костенко

 

Хейтеры раскритиковали наряды, которые пара выбрала для свадебной церемонии, припомнив, что совсем недавно в этом же костюме Дмитрий ходил с невестой в театр, о чем он также публиковал фото. А его супруга в этом же одеянии, состоящем из платья-накидки и брюк не так давно засветилась на одной из светских тусовок, и, вообще, выходить замуж в брюках - вовсе не наша традиция.

Тем не менее, молодожены выглядят очень счастливыми на фото, и, конечно, же нашлась масса желающих поздравить их с бракосочетанием. Хотя мало, кто верит, что этот брак станет для футболиста последним, ведь он уже был когда-то женат на Оксане Осинкиной, которая родила ему дочь Ангелину, и от которой, по ее утверждению его увела Ольга Бузова, в свою очередь, отрицавшая это. Телеведущая не уставала повторять, что стала встречаться с Дмитрием уже после его ухода от первой жены. Второй брак Тарасова (с Бузовой) продлился около 5 лет, правда, последний год был для Ольги сущим мучением, когда уже почти все в лицо говорили ей, что у ее мужа есть другая женщина, а она старалась не верить в это, желая сохранить семью. По словам Бузовой, она заметила, что стала сильно раздражать мужа именно тогда, когда у него появилась новая любовь.

"Бог любит троицу" или "свадьба по залёту": Тарасов все-таки женился на Костенко

 

Только когда Дмитрий в глаза заявил ей, что она больше не живет в его квартире, оскорбленная до глубины души Бузова оставила ему все, что они нажили вместе и все его подарки и гордо покинула бывшее семейное гнездышко, чтобы строить карьеру.
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