Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела

Диана Шурыгина, прославившаяся скандалом на телевидении об изнасиловании, ожидает, что в 2018 году получит права.

«Версия Инфо» сообщает, что в социальной сети Шурыгина запустила новую рубрику «Мои хотелки», в которой делится своими пожеланиями. Первым из них стала цель получить в этом году водительские права. После чего Диана рассчитывает сесть за руль своей машины. Кто ей подарит автомобиль, каким он будет и когда девушка начнёт посещать курсы, она не сказала.Кроме того, Шурыгина, пока готовится к роли водителя, продолжает радовать поклонников. Она разыграет для одного из них сигну (надпись имени другого человека на разных участках тела). Некоторые пользователи Сети уже гадают, станет ли победитель конкурса новым Сергеем Семёновым. Напомним, что молодого человека осудили за якобы изнасилование Шурыгиной. Однако в январе 2018 он выходит по УДО.