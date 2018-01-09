Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела

Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела

Вчера, 20:15
Диана Шурыгина, прославившаяся скандалом на телевидении об изнасиловании, ожидает, что в 2018 году получит права.

Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела

 

«Версия Инфо» сообщает, что в социальной сети Шурыгина запустила новую рубрику «Мои хотелки», в которой делится своими пожеланиями. Первым из них стала цель получить в этом году водительские права. После чего Диана рассчитывает сесть за руль своей машины. Кто ей подарит автомобиль, каким он будет и когда девушка начнёт посещать курсы, она не сказала.

Кроме того, Шурыгина, пока готовится к роли водителя, продолжает радовать поклонников. Она разыграет для одного из них сигну (надпись имени другого человека на разных участках тела). Некоторые пользователи Сети уже гадают, станет ли победитель конкурса новым Сергеем Семёновым. Напомним, что молодого человека осудили за якобы изнасилование Шурыгиной. Однако в январе 2018 он выходит по УДО.
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