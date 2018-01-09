Канье Уэст исполнил последнее желание умирающей фанатки

Популярный рэпер Канье Уэст исполнил мечту своей поклонницы. У девочки обнаружили онкологию, и жить ей оставалось совсем недолго. О добром поступке исполнителя рассказала фанатка известного исполнителя.

Виктория Озерова

Поклонница творчества Канье Уэста по имени Дебби в соцсетях рассказала о другой фанатке рэпера из ее города. По словам Дебби, у девочки диагностировали рак, врачи давали неутешительные прогнозы, ей оставалось жить не так много. Так как их дочь была просто влюблена в песни Канье Уэста, родители умирающей решили связаться с рэпером. Исполнитель не мог не откликнуться на такую просьбу. Он связался с юной фанаткой при помощи FaceTime и не только поговорил с девочкой, а и исполнил для нее любимую песню. Если бы Дебби не решила рассказать о добром деле Уэста, об этом так никто бы и не узнал.Ким Кардашьян, супруга известного рэпера, подтвердила данные сведения. Она рассказала, что ее семья молится за родителей умершей девочки.