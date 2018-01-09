Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Канье Уэст исполнил последнее желание умирающей фанатки

Канье Уэст исполнил последнее желание умирающей фанатки

Вчера, 20:09
Популярный рэпер Канье Уэст исполнил мечту своей поклонницы. У девочки обнаружили онкологию, и жить ей оставалось совсем недолго. О добром поступке исполнителя рассказала фанатка известного исполнителя.

Канье Уэст исполнил последнее желание умирающей фанатки

 

Поклонница творчества Канье Уэста по имени Дебби в соцсетях рассказала о другой фанатке рэпера из ее города. По словам Дебби, у девочки диагностировали рак, врачи давали неутешительные прогнозы, ей оставалось жить не так много. Так как их дочь была просто влюблена в песни Канье Уэста, родители умирающей решили связаться с рэпером. Исполнитель не мог не откликнуться на такую просьбу. Он связался с юной фанаткой при помощи FaceTime и не только поговорил с девочкой, а и исполнил для нее любимую песню. Если бы Дебби не решила рассказать о добром деле Уэста, об этом так никто бы и не узнал.

Ким Кардашьян, супруга известного рэпера, подтвердила данные сведения. Она рассказала, что ее семья молится за родителей умершей девочки.
Виктория Озерова
Новости по теме
Канье Уэста отказались выписывать из госпиталя
Канье Уэста отказались выписывать из госпиталя

Именитого американского рэпера Канье Уэста отказались выписать из медицинского центра Рональда Рейгана при университете Калифорнии ввиду его тяжелого

Бывший охранник Канье Уэста считает мужа Ким Кардашьян тираном
Бывший охранник Канье Уэста считает мужа Ким Кардашьян тираном

Стив Станулис, бывший охранник известного рэпера Канье Уэста считает мужа ведущей Ким Кардашьян тираном. По мнению экс-сотрудника, исполнитель лидирует в

Фанат Канье Уэста обвинил его в мошенничестве и подал иск в суд
Фанат Канье Уэста обвинил его в мошенничестве и подал иск в суд

Фанат рэпера Канье Уэста обвинил в мошенничестве кумира и подал на него иск в суд. Поклоннику рэп-исполнителя не понравилось, что Уэст опубликовал новый альбом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости