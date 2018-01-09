В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

Известная российская актриса Елена Корикова выложила в сеть фотографию с неизвестным мужчиной. Как оказалось, это был ее инструктор по лыжам.

На страничке своей социальной сети Елена Корикова выложила фотографию, на которой актриса стоит вместе с неизвестным мужчиной. Ее подписчики сразу начали писать, что это ее новый избранник, и что они вместе красиво смотрятся. Корикова сразу опровергла эту информацию, заявив, что на фото ее личный инструктор по лыжам.

Еще больше фанаты артистки начали обсуждать изменения в ее внешности. Многие считают, что Елена очень постарела, так как долго не показывалась на публике. Другие считают, что она выглядит очень хорошо. В СМИ говорят, что Корикова любит пользоваться услугами пластических хирургов.Елена Корикова стала известной после исполнения главной роли в сериале «Бедная Настя», который вышел на экраны в 2003 году. В последние несколько лет актриса стала менее востребованной, из-за чего начали ходить слухи об ее депрессии.