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| | В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

Вчера, 19:55
Известная российская актриса Елена Корикова выложила в сеть фотографию с неизвестным мужчиной. Как оказалось, это был ее инструктор по лыжам.

В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

 

На страничке своей социальной сети Елена Корикова выложила фотографию, на которой актриса стоит вместе с неизвестным мужчиной. Ее подписчики сразу начали писать, что это ее новый избранник, и что они вместе красиво смотрятся. Корикова сразу опровергла эту информацию, заявив, что на фото ее личный инструктор по лыжам.

В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

 

Еще больше фанаты артистки начали обсуждать изменения в ее внешности. Многие считают, что Елена очень постарела, так как долго не показывалась на публике. Другие считают, что она выглядит очень хорошо. В СМИ говорят, что Корикова любит пользоваться услугами пластических хирургов.

Елена Корикова стала известной после исполнения главной роли в сериале «Бедная Настя», который вышел на экраны в 2003 году. В последние несколько лет актриса стала менее востребованной, из-за чего начали ходить слухи об ее депрессии.
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