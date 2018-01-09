Сестра Ким Кардашьян не стыдится проблемной кожи

Пользователи Сети раскритиковали Кендалл Дженнер, единоутробную сестру Ким Кардашьян, за попытки скрыть несовершенства кожи на лице. В ответ модель заявила, что не стыдится своих проблем и призвала поклонниц следовать ее примеру.

Виктория Озерова

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». На красной дорожке появилась и Кендалл Дженнер. Девушка предстала перед объективами фотокамер в объемном кружевном черном платье. Соответствующие фото появились и в соцсетях модели. Поклонники отметили прекрасный образ Кендалл, единственное, что портило общий вид, по мнению пользователей, – это несовершенства кожи. Подписчики Дженнер раскритиковали девушку за неудачную попытку загримировать акне и прыщи.Кендалл Дженнер решила резко ответить своим критикам. Она сообщила, что не стыдится прыщей и призвала поклонниц делать так же.