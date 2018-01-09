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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Сестра Ким Кардашьян не стыдится проблемной кожи

Сестра Ким Кардашьян не стыдится проблемной кожи

Вчера, 19:38
Пользователи Сети раскритиковали Кендалл Дженнер, единоутробную сестру Ким Кардашьян, за попытки скрыть несовершенства кожи на лице. В ответ модель заявила, что не стыдится своих проблем и призвала поклонниц следовать ее примеру.

Сестра Ким Кардашьян не стыдится проблемной кожи

 

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». На красной дорожке появилась и Кендалл Дженнер. Девушка предстала перед объективами фотокамер в объемном кружевном черном платье. Соответствующие фото появились и в соцсетях модели. Поклонники отметили прекрасный образ Кендалл, единственное, что портило общий вид, по мнению пользователей, – это несовершенства кожи. Подписчики Дженнер раскритиковали девушку за неудачную попытку загримировать акне и прыщи.

Кендалл Дженнер решила резко ответить своим критикам. Она сообщила, что не стыдится прыщей и призвала поклонниц делать так же.
Виктория Озерова
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