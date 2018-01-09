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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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| | Милота дня: Галкин показал, как Пугачева учит детей читать

Милота дня: Галкин показал, как Пугачева учит детей читать

Вчера, 19:34
Телеведущий и юморист Максим Галкин умилил фолловеров своего профиля в Instagram новой фотографий с Аллой Пугачевой, которая занимается развивающими занятиями с Лизой и Гарри. Подпись к публикации гласит «С утра время занятий».

Милота дня: Галкин показал, как Пугачева учит детей читать

 

Телеведущий, юморист и пародист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram милое семейное фото. На фотоснимке с подписью «С утра время занятий» запечатлена Алла Борисовна Пугачева, занимающаяся с сыном Гарри и дочерью Лизой.

Данная фотография, опубликованная около восьми часов назад, на данный момент получила от поклонников звездной пары более 165 тысяч «лайков», а также множество положительных комментариев. Пользователи Instagram восхищаются Пугачевой как матерью, детьми и звездной парой в целом.

Милота дня: Галкин показал, как Пугачева учит детей читать

 

Знаменитости пребывают в браке с 2011 года, а не так давно они еще и обвенчались. Их совместным детям, двойняшкам Елизавете и Гарри, по четыре года, и Галкин достаточно часто выкладывает короткие видеоролики с их участием на своем профиле.
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