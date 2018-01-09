Instagram посла ЧМ-2018 Лопыревой восстановлен после порно-взлома

Злоумышленники взломали Instagram-аккаунт Виктории Лопыревой и разместили там фото и видео интимного характера. Профиль уже восстановлен, все грязные материалы удалены.

Виктория Озерова

Хакеры решили прорекламировать свои услуги на станице Виктории Лопыревой в соцсети Instagram. Недавно в личном микроблоге модели стали появляться видео и фото интимного характера. Взломщики утверждают, что эти материалы принадлежат различным звездам: Виктории, Валерии и Дмитрию Якубовским, Юлии Шавриной, Алексею Чумакову и Юлии Ковальчук, Павлу Мамаеву и его жене Алане. Следует отметить, что некоторые интимные фото участников отечественного шоу-бизнеса ранее уже были замечены в Сети. Пользователи негативно отреагировали на такую рекламу.Виктория Лопырева пока никак не прокомментировала инцидент. На данный момент аккаунт уже восстановлен, все «грязные» материалы удалены.