Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

Игрок российского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов официально зарегистрировал отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко. Это уже третий брак спортсмена.

Первый раз Тарасов женился на гимнастке Оксане Осинкиной. Затем избранницей футболиста стала телевизионная ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Данный брак распался в прошлом году. После этого артистка решила стать певицей и начала собирать полные залы поклонников в новом амплуа. По словам Бузовой, причиной расставания с экс-супругом стали его постоянные измены. Об очередном браке Тарасов сообщил подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию с торжественной церемонии.

Домбровский Сергей

За 52 минуты снимок получил более 37 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев. Пользователи желают влюбленным счастья в семейной жизни, рождения дюжины детей и материального благополучия. Некоторые раскритиковали решения Тарасова связать свою судьбу с Костенко. По мнению недоброжелателей, причиной регистрации отношений стала беременность модели, якобы именно поэтому футболист повел девушку под венец.