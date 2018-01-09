Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

Вчера, 18:16
Игрок российского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов официально зарегистрировал отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко. Это уже третий брак спортсмена.

Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

 

Первый раз Тарасов женился на гимнастке Оксане Осинкиной. Затем избранницей футболиста стала телевизионная ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Данный брак распался в прошлом году. После этого артистка решила стать певицей и начала собирать полные залы поклонников в новом амплуа. По словам Бузовой, причиной расставания с экс-супругом стали его постоянные измены. Об очередном браке Тарасов сообщил подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию с торжественной церемонии.

Дмитрий Тарасов официально расписался с Анастасией Костенко

 

За 52 минуты снимок получил более 37 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев. Пользователи желают влюбленным счастья в семейной жизни, рождения дюжины детей и материального благополучия. Некоторые раскритиковали решения Тарасова связать свою судьбу с Костенко. По мнению недоброжелателей, причиной регистрации отношений стала беременность модели, якобы именно поэтому футболист повел девушку под венец.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Поклонники раскритиковали внешний вид возлюбленной Дмитрия Тарасова
Поклонники раскритиковали внешний вид возлюбленной Дмитрия Тарасова

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов поделился совместным снимком с новой избранницей – моделью Анастасией Костенко. Поклонники раскритиковали её

Анастасия Костенко дала комментарий на счет ухода от Дмитрий Тарасова
Анастасия Костенко дала комментарий на счет ухода от Дмитрий Тарасова

Соцсети активно обсуждают новость о расставании Дмитрия Тарасова с моделью Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов новость не комментирует, а Костенко попросила

Дмитрий Тарасов опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной
Дмитрий Тарасов опубликовал совместное фото со своей новой возлюбленной

Российский футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал фотографию на своей страничке в Instagram, где впервые предстал вместе со своей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости