Лариса Гузеева рассказала о своей алкогольной зависимости

Телевизионная ведущая известной программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на протяжении восьми лет злоупотребляла спиртными напитками. Все началось с светских вечеров, которые она посещала.

Домбровский Сергей

Гузеева не придавала значения постоянным гулянкам с распитием алкоголя. Ведущая предполагала, что сможет без труда избавиться от вредной привычки, если захочет. Шли годы, на протяжении восьми лет звезда злоупотребляла спиртным. Избавиться от вредной привычки ей помог несчастный случай. Однажды Гузеева поздно вечером вышла в магазин за бутылкой водки. Для нее это уже стало привычкой, но на этот раз все пошло не по сценарию. Женщина встретилась на улице с двумя агрессивными молодыми людьми, которые хотели убить ее. Актрисе удалось убежать от преследователей.После этого Гузеева перестала испытывать тягу к спиртному. По мнению ведущей, для нее поступил знак свыше о том, что нужно кардинально менять образ жизни. Сейчас артистка иногда может позволить себе два бокала вина. Постоянные съемки в рамках передачи «Давай поженимся» изматывают Гузееву. Ведущая ложится спать рано и как фон включает программу «Магазин на диване».