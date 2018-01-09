Ирина Шейк поделилась фото в минибикини

Ирина Шейк снова обрадовала своих поклонников в Instagram. 32-летняя супермодель продемонстрировала фигуру в минибикини.

Виктория Озерова

В личном микроблоге Ирины Шейк появилась новая фотография. На снимке девушка запечатлена в купальнике на пляже. Спустя десять месяцев после родов супермодель демонстрирует идеальную фигуру. В марте прошлого года Ирина Шейк стала мамой малышки Леи де Сен Шейк Купер. Новая публикация привлекла внимание фанатов и менее чем за сутки собрала более 350 тысяч отметок «мне нравится». Пользователи оставили около тысячи восторженных комментариев.Следует отметить, что даже спустя почти год после родов Ирина Шейк никак не прокомментировала появление на свет ее дочери. Молчит и отец ребенка, возлюбленный супермодели актер Бредли Купер. Прошедшим летом папарацци все же удалось заснять модель, гуляющую с ребенком.