Кома и рай: К чему готовится больной Караченцов?

Известный актер и одновременно тяжелобольной Николай Караченцов не перестает бороться с неприятностями и страшным диагнозом, однако время от времени силы его покидают. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала, как ей удалось повернуть мышление мужа в правильном русле, и каким методом он согласился продолжать лечиться.

Поргина рассказала журналистам, что ей самой весьма тяжело, но любимого супруга она никогда не оставит. В одну ночь Караченцов проснулся и сказал, что боится будущего, не знает, чего можно ожидать в дальнейшем, поэтому силы его начинают покидать. Однако заботливая жена напомнила своему избраннику, что однажды в коме он видел рай, а это очень хороший знак, и можно ожидать вечной жизни, поэтому не стоит ничего бояться. Тогда супруги общались всю ночь, и в конце концов Николай согласился продолжать лечебные процедуры.Людмила Поргина также сообщила, что уже третий курс химиотерапии пройден, а это означает, что есть все шансы на восстановление здоровья. Караченцову не так давно поставили диагноз «рак легкого», и заболевание стало еще одной проблемой в добавку к уже имеющимся. Много лет назад известный актер попал в автокатастрофу, и тогда состояние здоровью народного любимца было крайне тяжелым, а по прошествии 12 лет борьба за жизнь продолжается, и в этом актеру помогают близкие люди, но наибольшую ответственность на себя берет жена.

В Сети неоднократно осуждали Людмилу Поргину за то, что она постоянно водит с собой Николая Караченцова по светским мероприятиям, концертам, возит на курорты и в прочие места, а для больного артиста это большой стресс. Однако сама супруга знаменитости не считает, что поступает неправильно, ведь она помогает мужу бороться с трудностями и не оставляет наедине с самим собой, что угнетало бы состояние актера с каждой минутой все больше. Поклонники звезды кино считают, что жить ему осталось не так долго, ведь опухоль в легком все растет, и это недобрый знак. Но семья Караченцова не опускает руки, а сам артист заявил, что хочет жить и уходить сейчас не собирается.

Анна Лисичкина

Ранее сообщалось, что актер вместе с родными побывал в Турции и смог прикоснуться к святыне, что дает ему больше надежды на выздоровление. Злые языки неоднократно утверждают о ненастоящих и неискренних побуждениях Людмилы Поргиной, однако она сама ответила ненавистникам, что из них никто не жил с инвалидом, поэтому судить ее не имеет права. Супруга актера подчеркнула, что от собственных желаний она давно успела отказаться навсегда, и сейчас живет только мужем.