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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Юлия Высоцкая показала, как проводит романтические вечера

Юлия Высоцкая показала, как проводит романтические вечера

Вчера, 17:50
На просторах своего Instagram Юлия Высоцкая показала, с кем проводит свои романтические вечера. Сюрприза не произошло, ведь ее кавалером стал режиссер Андрей Кончаловский, ее супруг. Пара на данный момент находится на отдыхе в Индии.
 

Юлия Высоцкая показала, как проводит романтические вечера

 

Кончаловский и Высоцкая свои отношения узаконили уже более 20 лет тому назад и за это время заслужили славу одной из наиболее крепких пар в российском медиа-пространстве. Несмотря на то, что между ними разница в 36 лет, они умудряются сохранять друг к другу трепетные романтические чувства.
 
Новый год знаменитая пара решила встретить в Раджстане, подальше от привычной им суетливой обстановки. Кончаловский и Высоцкая на снимке запечатлены на фоне огней ночного города за роскошным столиком на отрытой террасе, с который открывается захватывающий дух вид.
 
Пара держится за руки и прямо как влюбившиеся подростки звезды смотрят друг на друга. Пользователи на просторах социальных сетей заявили, что семья для них является настоящим эталоном того, как хранить отношения крепкими. Также Кончаловскому и Высоцкой пожелали больше любви и меньше черных полос.

Николай Офицеров
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