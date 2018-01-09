Анна Семенович взбудоражила фанатов пышными формами в купальнике

Известная российская певица Анна Семенович в очередной раз поразила своих многочисленных поклонников эротичным снимком в купальнике, сделанным на Бали, где она проводит свои зимние каникулы.

Фанаты певицы заполнили комментарии к записи всевозможными комплиментами, направленными 37-летней Анне Семенович, которая неустанно радует своих поклонников своими пышными формами. Находясь на Бали, девушка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бассейне в эротичном купальнике с широким декольте, открывающим вид на все «достопримечательности» красавицы. Поклонники певицы стали спорить в комментариях, что красивее, экзотичный пейзаж, или пикантные формы русской знаменитости.

Александр Вест

Спустя четыре часа после публикации запись Анны Семенович сумела набрать коллекцию из многих сотен лестных комментариев, а также более 40 тысяч лайков. Однако, некоторые фанаты певицы заметили, что Анна специально ретуширует снимки, убирая лишние килограммы, что встретило волну негатива в адрес критика.