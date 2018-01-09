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Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

Вчера, 16:58
Пользователи Сети невесту Джейсона Стэтхема случайно перепутали с российской балериной Анастасией Волочковой. Все дело в массивной фигуре модели, которая ещё не восстановилась после рождения ребенка.

Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

 

Популярная модель и бывший «ангел» Victoria's Secret, а также невеста Джейсона Стэтхема и мать его ребенка Роузи Хантингтон-Уайтли в сети Instagram разместила новую фотографию в купальнике. Российские интернет-пользователи сразу же приняли модель за Анастасию Волочкову. Дело в том, что неудачный ракурс сделал плечи Роузи значительно массивнее, чем они есть в реальной жизни, что сделало модель похожей на Волочкову.

Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

 

Многие поклонники начали сравнивать модель и балерину, посчитав, что Хантингтон-Уайтли даже после родов выглядит лучше Волочковой. Также модель победила в битве купальников.
Светлана Славянская
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