Невесту Джейсона Стэтхема перепутали с Анастасией Волочковой

Пользователи Сети невесту Джейсона Стэтхема случайно перепутали с российской балериной Анастасией Волочковой. Все дело в массивной фигуре модели, которая ещё не восстановилась после рождения ребенка.

Популярная модель и бывший «ангел» Victoria's Secret, а также невеста Джейсона Стэтхема и мать его ребенка Роузи Хантингтон-Уайтли в сети Instagram разместила новую фотографию в купальнике. Российские интернет-пользователи сразу же приняли модель за Анастасию Волочкову. Дело в том, что неудачный ракурс сделал плечи Роузи значительно массивнее, чем они есть в реальной жизни, что сделало модель похожей на Волочкову.

Светлана Славянская

Многие поклонники начали сравнивать модель и балерину, посчитав, что Хантингтон-Уайтли даже после родов выглядит лучше Волочковой. Также модель победила в битве купальников.