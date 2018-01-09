Валентин Юдашкин празднует со своей супругой жемчужную свадьбу

Многочисленные поклонники Валентина Юдашкина поздравили своего кумира и его супругу Марину с круглой датой в их браке – 30 лет со дня их бракосочетания. В честь столь знаменательного события в блоге Юдашкина было опубликовано их совместное фото.

В официальном аккаунте известного модельера и дизайнера Валентина Юдашкина в сети микроблогов Instagram появилась фотография, на которой он изображён вместе со своей очаровательной супругой. В описании к фото Юдашкин лаконично поздравил свою жену с 30 годами совместной жизни. В свою очередь, жена модельера оказалась более открытой в плане поздравлений, написав о том, что она ожидает множества следующих юбилеев со своим любимым супругом, а также заметила, что вместе они смогли создать прекрасную семью.

Александр Вест

Кроме того, Марина, являющаяся топ-менеджером Дома Юдашкина, заметила, что вместе они воспитывают внука, а вскоре у них должен появиться ещё один, и пожелала своему мужу здоровья и процветания.