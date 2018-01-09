Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Валентин Юдашкин празднует со своей супругой жемчужную свадьбу

Валентин Юдашкин празднует со своей супругой жемчужную свадьбу

Вчера, 17:10
Многочисленные поклонники Валентина Юдашкина поздравили своего кумира и его супругу Марину с круглой датой в их браке – 30 лет со дня их бракосочетания. В честь столь знаменательного события в блоге Юдашкина было опубликовано их совместное фото.

Валентин Юдашкин празднует со своей супругой жемчужную свадьбу

 

В официальном аккаунте известного модельера и дизайнера Валентина Юдашкина в сети микроблогов Instagram появилась фотография, на которой он изображён вместе со своей очаровательной супругой. В описании к фото Юдашкин лаконично поздравил свою жену с 30 годами совместной жизни. В свою очередь, жена модельера оказалась более открытой в плане поздравлений, написав о том, что она ожидает множества следующих юбилеев со своим любимым супругом, а также заметила, что вместе они смогли создать прекрасную семью.

Валентин Юдашкин празднует со своей супругой жемчужную свадьбу

 

Кроме того, Марина, являющаяся топ-менеджером Дома Юдашкина, заметила, что вместе они воспитывают внука, а вскоре у них должен появиться ещё один, и пожелала своему мужу здоровья и процветания.
Александр Вест
Новости по теме
Дочь Валентина Юдашкина беременна вторым ребенком
Дочь Валентина Юдашкина беременна вторым ребенком

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина беременна вторым ребенком. Пол ребенка пока неизвестен, но родители желают девочку.

Дочка Валентина Юдашкина рассказала о болезни отца
Дочка Валентина Юдашкина рассказала о болезни отца

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина поведала о состоянии здоровья своего отца. По словам девушки, мужчина перенёс страшную болезнь, однако

Валентина Юдашкина показала первое фото с сыном
Валентина Юдашкина показала первое фото с сыном

Дочь Валентина Юдашкина впервые показала своего ребенка. Стоит напомнить, что совсем недавно Галина стала мамой. Она обнародовала в социальной сети Instagram

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости