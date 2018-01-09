Звезда сериала «Солдаты» рассказал Корчевникову о своих многочисленных романах

Один из любимейших героев зрителей в сериале «Солдаты» это, безусловно, прапорщик Шматко. Накануне исполнитель этой роли Алексей Маклаков побывал в гостях у Бориса Корчевникова в рамках передачи «Судьба человека». Там он поделился различными подробностями, связанными с личной жизнью, в том числе, сколько женщин ему пришлось сменить на пути к «той самой».

В студии программы Маклаков рассказал Корчевникову о том, что именно отношения с женщинами внесли коррективы в его судьбу. После того, как на экраны вышли пилотные выпуски сериала «Солдаты» Алексей проснулся всероссийской знаменитостью. Несмотря на славу, он смог сохранить простую душевную простоту и человечность.

В интервью Маклаков также признался, что в его жизни было очень много женщин, с которыми он пытался строить отношения. От первой супруги у него есть сын Илья. С ним он после развода долгое время не общался, за что ему до сих пор стыдно. Также исполнитель роли Шматко утверждает, что его не отпускает тоска после смерти матери.

Будущий актер рос в семье без отца, потому его воспитание взяла на себя она и из последних сил пыталась обеспечить его всем необходимым. «Когда мамы не стало, я нашел в ее комнате дневник, который она вела всю свою жизнь. Я понял, что она жила мной и только. Это очень меняет», - признается артист.

Николай Офицеров