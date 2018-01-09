Гобозова рассказала, почему Рапунцель интересна зрителям «Дома-2»

Ольга Гобозова, получившая широкую известность благодаря своему участию в известном телевизионном проекте «Дом-2», рассказала о том, что всё внимание зрителей телестройки в данный момент сосредоточено на Рапунцель лишь из-за того, что она беременна.

Александр Вест

Гобозова заявила о том, что общественный интерес к Рапунцель должен «раствориться», как только девушка выйдет из своего «интересного» положения. Ольга напомнила, что до беременности Рапунцель едва не покинула телепроект, если бы не Дмитрий Дмитриенко, который вовремя пришёл на помощь. Также Ольга заметила, что множество участников телестройки с презрением относятся к будущей маме из-за её поведения, в связи с чем Гобозова порекомендовала ей пересмотреть свои взгляды.Однако, мнение фанатов оказалось не столь однозначным, ведь одни поклонники телепроекта заявили о том, что Ольга не в праве судить Рапунцель, не оказавшись на её месте, а другие же полностью поддержали мнение Гобозовой, заметив, что её присутствие на телестройке полностью себя исчерпало.