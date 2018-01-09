Шура приехал на лечение в Курган

Певец Шура давно борется с тяжёлой онкологией и этот раз не стал исключением. Исполнитель в Кургане поделился со своими поклонниками в Instagram небольшой экскурсией по палате и больничному крылу.

Валерия Голицына

Шура рассказал, что условия очень приятные в реабилитационном центре, а палата располагает всем комфортом, который может понадобиться больному. Также певец похвастал тем, что у него даже есть СПА. Шура въехал в больницу за несколько часов до открытия, чтобы не привлекать лишнего внимания. Артист поделился своими переживаниями с поклонниками.Фанаты не остались равнодушными и поддержали кумира на его пути к выздоровлению. Они похвалили певца за выдержку и упорство, а также отметили, что их любовь всегда будет с ним.