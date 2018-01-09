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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Шура приехал на лечение в Курган

Шура приехал на лечение в Курган

Вчера, 16:46
Певец Шура давно борется с тяжёлой онкологией и этот раз не стал исключением. Исполнитель в Кургане поделился со своими поклонниками в Instagram небольшой экскурсией по палате и больничному крылу.

Шура приехал на лечение в Курган

 

Шура рассказал, что условия очень приятные в реабилитационном центре, а палата располагает всем комфортом, который может понадобиться больному. Также певец похвастал тем, что у него даже есть СПА. Шура въехал в больницу за несколько часов до открытия, чтобы не привлекать лишнего внимания. Артист поделился своими переживаниями с поклонниками.

Фанаты не остались равнодушными и поддержали кумира на его пути к выздоровлению. Они похвалили певца за выдержку и упорство, а также отметили, что их любовь всегда будет с ним.
Валерия Голицына
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