Без трусов облизывает пальцы ног: Водонаева опубликовала интимные снимки

Известная телеведущая и бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева не так давно вышла замуж за известного диджея Алексея Косинуса, но романтическую поездку паре пришлось отложить на несколько месяцев. Однако знаменитость не переживала, и уже в начале нового года начала публиковать интересные и красочные снимки с отдыха, после чего стало ясно, что в свадебное путешествие молодожены все же отправились.

В микроблоге звезды то и дело начали появляться разнообразные кадры и видеоролики, но некоторые из них заинтересовали публику больше всего. Одной из таких фотографий стала та, на которой Водонаева запечатлена совершенно без трусиков, но в легком цветном халате. С легкостью можно рассмотреть, что бедра знаменитости оголены, что подталкивает на непристойные мысли мужскую половину подписчиков, именно поэтому в адрес Алены посыпались разнообразные комментарии. Некоторые пользователи отметили, что ведущая выглядит сексуально и подтянуто, однако другие фанаты подчеркнули, что для жены и матери столь откровенные кадры не приемлемы. Сама звезда неоднократно отвечала, что не понимает людей, постоянно критикующих и обижающих других.

Еще одно необычное видео также стало поводом для обсуждения в Сети, ведь на нем Алена решила собрать наиболее яркие моменты с отдыха. В нарезке коротких видеороликов были кадры с прогулок, также интимные моменты поцелуев и объятий, но бурю эмоций среди подписчиков вызвал момент, во время которого Водонаева плавала в бассейне и позднее облизывала ноги своему мужу. Некоторые фанаты отметили, что столь необычные ситуации в парах встречаются и это мило, но в основном действия Алены комментаторам не понравились. Однако ситуацию исправило видео с демонстрацией прелестей ведущей, когда она ныряла и засветила свои упругие ягодицы.

Анна Лисичкина

Обсуждали фанаты и дегустацию, во время которой Водонаева и Косинус пробовали нестандартный кофе, заваренный из экскрементов местного зверька мусанга. Знаменитость рассказала, что в ее планах не было такого, но впечатления от напитка остались надолго. Познакомилась звезда и с настоящим слоном, сильно напоминающим мамонтенка из одноименного мультфильма, и большой зверь даже обнял ведущую хоботом. Именно так прошел медовый месяц знаменитостей, и фотографии в микроблоге Водонаевой пока не перестают обновляться.