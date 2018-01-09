Николай Караченцов в коме увидел рай

Известный отечественный актёр Николай Караченцов, который в данный момент борется с осложнениями, вызванными онкологией, побывав в коме, увидел райские просторы.

Александр Вест

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина поделилась с общественностью всеми тяготами борьбы с онкологическим заболеванием, с которым её муж борется уже в течение более чем 12 лет. По словам Людмилы, однажды её муж проснулся и заметил, что весьма опасается с уверенностью смотреть в будущее. На это Поргина напомнила супругу о том, что в прошлом, будучи в коме, Караченцов увидел райские просторы, поэтому она отговорила его от всякого беспокойства, заверив своего партнёра, что впереди его ждёт лишь вечная жизнь.Людмила также уверила всех поклонников Николая в том, что они не сдавались и не собираются сдаваться в борьбе с болезнью, так как её муж заметил, что на своём веку хочет увидеть внуков. Кроме того, супруга актёра заявила, что с ним каждый день занимается персональный тренер, который помогает Николаю в его реабилитации.