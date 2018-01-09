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| | Канье Уэст исполнил рэп для умирающей молодой фанатки

Канье Уэст исполнил рэп для умирающей молодой фанатки

Вчера, 23:30
Известный американский рэпер Канье Уэст решил исполнить желание умирающей фанатки его творчества. Он исполнил свою песню для девочки в приложении FaceTime.

Канье Уэст исполнил рэп для умирающей молодой фанатки

 

Канье Уэст отметился очередным добрым поступком. На этот раз рэпер попытался осуществить предсмертное желание девочки, которая умирает от рака.

Ее родители попытались связаться с любимым исполнителем их дочки. После того, как это получилось, они попросили поговорить с ребенком, ведь для нее он кумир. Неожиданно для всех, Канье согласился на безвозмездную помощь. Он связался с умирающей девочкой через FaceTime. После длительного разговора, певец исполнил свою песню I Love Kanye, которую она очень любила.

Изначально, об этой ситуации никто не говорил. Один из поклонников Уэста решил поделиться этим в социальной сети, рассказав о добродушном поступке звезды эстрады.

Ранее Канье Уэст заявлял, что имеет желание стать президентом США в 2020 году, но после разговора с Дональдом Трампом перенес свои амбиции на 2024 год.
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