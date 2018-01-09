Канье Уэст исполнил рэп для умирающей молодой фанатки

Известный американский рэпер Канье Уэст решил исполнить желание умирающей фанатки его творчества. Он исполнил свою песню для девочки в приложении FaceTime.

Канье Уэст отметился очередным добрым поступком. На этот раз рэпер попытался осуществить предсмертное желание девочки, которая умирает от рака.Ее родители попытались связаться с любимым исполнителем их дочки. После того, как это получилось, они попросили поговорить с ребенком, ведь для нее он кумир. Неожиданно для всех, Канье согласился на безвозмездную помощь. Он связался с умирающей девочкой через FaceTime. После длительного разговора, певец исполнил свою песню I Love Kanye, которую она очень любила.Изначально, об этой ситуации никто не говорил. Один из поклонников Уэста решил поделиться этим в социальной сети, рассказав о добродушном поступке звезды эстрады.Ранее Канье Уэст заявлял, что имеет желание стать президентом США в 2020 году, но после разговора с Дональдом Трампом перенес свои амбиции на 2024 год.