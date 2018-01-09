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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Дженнифер Лоуренс не попала на вечеринку из-за Эммы Стоун

Дженнифер Лоуренс не попала на вечеринку из-за Эммы Стоун

Сегодня, 14:40
Эмма Стоун «кинула» свою подругу Дженнифер Лоуренс, из-за чего девушка не попала на вечеринку после церемонии вручения «Золотого глобуса». Но актриса не растерялась и рассказала, к чему привел поступок Стоун в видео, которое сразу стало вирусным.

Дженнифер Лоуренс не попала на вечеринку из-за Эммы Стоун

 

В профиле Дженнифер Лоуренс в Facebook появилось новое видео. Забавный ролик тут же стал вирусным. На кадрах актриса предстала в «полунакрашенном» виде. Артистка собиралась вместе со своей подругой Эммой Стоун посетить вечеринку после официальной церемонии «Золотой глобус». Лоуренс заранее купила билеты и пригласила визажистов для того, чтобы предстать на мероприятии во всей красе, но Стоун решила «кинуть» подругу и остаться дома. Именно процесс сборов и засняла на видео Дженнифер. В шутливом тоне она рассказала о случившемся.

Ранее стало известно, что Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года, Дженнифер Лоуренс разместилась на третьем месте данного списка.
Виктория Озерова
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