Джиллиан Андерсон удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Известная голливудская актриса Джиллиан Андерсон удостоилась собственной звезды на Аллее славы в Голливуде. Об этом знаменитость сообщила сама в сети микроблогов Instagram.

Джиллиан Андерсон, запомнившаяся многим телезрителям по своим ролям в таких сериалах как: «Ганнибал», «Секретные материалы», «Холодный дом», «Крах», «Большие надежды», была удостоена чести получить собственную именную звезду на Аллее славы. Об этом звезда сообщила своим многочисленным поклонникам в сети микроблогов Instagram, где Джиллиан поблагодарила всех своих коллег и фанатов за долгие годы поддержки, которые поспособствовали ей добиться столь значительных высот в карьере.

Александр Вест

Многие поклонники Андерсон поздравили её со столь знаменательным событием, а некоторые фанаты заявили, что звезду актриса должна была получить раньше, чем в 2018 году, так как она стала иконой 2000-х годов, исполнив культовую роль агента Скалли из телесериала «Секретные материалы».