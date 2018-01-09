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| | Актера Джеймса Франко обвиняют в сексуальных домогательствах

Актера Джеймса Франко обвиняют в сексуальных домогательствах

Сегодня, 13:45
Американского актера Джеймса Франко обвинила в сексуальных домогательствах его коллега Вайллет Пэйли. В микроблоге Twitter она опубликовала сообщение, в котором раскрыла подробности случившегося.

Актера Джеймса Франко обвиняют в сексуальных домогательствах

 

По словам Пэйли, Джеймс Франко силой склонял ее к интимной близости в салоне автомобиля, где они однажды оказались вместе. Перед этим мужчина якобы пытался изнасиловать 17-летнюю подругу актрисы. Джеймс Франко предстал на церемонии вручения премии «Золотой глобус 2018». На мероприятии большинство звезд женского пола предстали в черных платьях со значком «Время вышло». Таким образом женщины выражали протест по поводу сексуальных домогательств, с которыми они постоянно сталкиваются во время работы.

Джеймс Франко тоже прикрепил к своему пиджаку значок «Время вышло», поддерживая недовольство актрис. По мнению Пэйли, этот человек не имеет права присоединиться к данной акции, так как в прошлом сам пытался воспользоваться своим положением.
Домбровский Сергей
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