Актера Джеймса Франко обвиняют в сексуальных домогательствах

Американского актера Джеймса Франко обвинила в сексуальных домогательствах его коллега Вайллет Пэйли. В микроблоге Twitter она опубликовала сообщение, в котором раскрыла подробности случившегося.

Домбровский Сергей

По словам Пэйли, Джеймс Франко силой склонял ее к интимной близости в салоне автомобиля, где они однажды оказались вместе. Перед этим мужчина якобы пытался изнасиловать 17-летнюю подругу актрисы. Джеймс Франко предстал на церемонии вручения премии «Золотой глобус 2018». На мероприятии большинство звезд женского пола предстали в черных платьях со значком «Время вышло». Таким образом женщины выражали протест по поводу сексуальных домогательств, с которыми они постоянно сталкиваются во время работы.Джеймс Франко тоже прикрепил к своему пиджаку значок «Время вышло», поддерживая недовольство актрис. По мнению Пэйли, этот человек не имеет права присоединиться к данной акции, так как в прошлом сам пытался воспользоваться своим положением.