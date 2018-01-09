Сергей Шнуров и Семен Слепаков начали нецензурную перепалку в Instagram

Сергей Шнуров ответил Семену Слепакову за его комментарий по поводу неточности в тексте песни «Пять минут назад», которую исполнили Pharaoh и Boulevard Depo. «В вашем исследовании допущена типичная ошибка человека не знакомого с апориями Зенона…», - начал свою длинную речь Шнуров. Далее он привел аргументы, почему Слепаков неверно истолковал слова в известной песне в достаточно грубой форме.
Поклонники были шокированы подобными разборками, о чем и сообщили в комментариях на страничке Шнурова: «Нечем людям заняться, решили к Фараону приставать», «Я не понимаю. Что может связывать Шнура с каким-то там Фараоном?», «Вот видно что человек второй день не курит на отдыхе».