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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Сергей Шнуров и Семен Слепаков начали нецензурную перепалку в Instagram

Сергей Шнуров и Семен Слепаков начали нецензурную перепалку в Instagram

Сегодня, 13:29
Скандально известный музыкант Сергей Шнуров и комедийный актер Семён Слепков устроили нецензурное обсуждение известной песни «Пять минут назад». Поклонники были шокированы скандалом в Сети.

Сергей Шнуров и Семен Слепаков начали нецензурную перепалку в Instagram

 

Сергей Шнуров ответил Семену Слепакову за его комментарий по поводу неточности в тексте песни «Пять минут назад», которую исполнили Pharaoh и Boulevard Depo. «В вашем исследовании допущена типичная ошибка человека не знакомого с апориями Зенона…», - начал свою длинную речь Шнуров. Далее он привел аргументы, почему Слепаков неверно истолковал слова в известной песне в достаточно грубой форме.

Поклонники были шокированы подобными разборками, о чем и сообщили в комментариях на страничке Шнурова: «Нечем людям заняться, решили к Фараону приставать», «Я не понимаю. Что может связывать Шнура с каким-то там Фараоном?», «Вот видно что человек второй день не курит на отдыхе».
Светлана Славянская
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