Журналисты рассказали о судьбе спевшей песню Земфиры на шоу "Минута славы" девочки

Малышка Виктория Старикова, которой серьезно «досталось» от Владимира Познера и Ренаты Литвиновой в ходе эфира «Минута славы» не оставила своих занятий музыкой. Родители делают все возможное для того, чтобы поддержать стремления своего талантливого чада.

В осьмилетняя Виктория прибыла в столицу зимой 2017 года из далекого Нижнего Тагила, дабы выступить с телевизионном конкурсе «Минута славы». Школьница поет с самого раннего возраста. На шоу она привезла песню «Жить в твоей голове», оригинально исполненную Земфирой. В жюри сидели Сергей Светлаков, Сергей Юрский, а также герои последующего скандала Рената Литвинова и Владимир Познер.

Актриса, как известно, находится с Земфирой в крайне близких отношениях. Девочку она обвинила в том, что песня для нее слишком «взрослая» и она не понимает, о чем поет. Познер сказал тоже самое и добавил, что ее родители пиарятся за счет ребенка. В результате девочку они довели до слез. Несмотря на агрессивные нападки жюри, в следующий тур она прошла и там вместе с мамой исполнила песню Сергея Трофимова «Родина».

Именитые артисты оказались недовольны ей и здесь. На данный момент Виктория учится в обычной и музыкальной школе и в своем маленьком возрасте имеет премию «Человек года», выданную ей в Нижнем Тагиле. Девочку отметили за то, что она прославляет свой город на всю Россию.

Николай Офицеров