Журналисты рассказали о судьбе спевшей песню Земфиры на шоу "Минута славы" девочки

Малышка Виктория Старикова, которой серьезно «досталось» от Владимира Познера и Ренаты Литвиновой в ходе эфира «Минута славы» не оставила своих занятий музыкой. Родители делают все возможное для того, чтобы поддержать стремления своего талантливого чада.
Восьмилетняя Виктория прибыла в столицу зимой 2017 года из далекого Нижнего Тагила, дабы выступить с телевизионном конкурсе «Минута славы». Школьница поет с самого раннего возраста. На шоу она привезла песню «Жить в твоей голове», оригинально исполненную Земфирой.
В жюри сидели Сергей Светлаков, Сергей Юрский, а также герои последующего скандала Рената Литвинова и Владимир Познер.
Актриса, как известно, находится с Земфирой в крайне близких отношениях. Девочку она обвинила в том, что песня для нее слишком «взрослая» и она не понимает, о чем поет. Познер сказал тоже самое и добавил, что ее родители пиарятся за счет ребенка. В результате девочку они довели до слез.
Несмотря на агрессивные нападки жюри, в следующий тур она прошла и там вместе с мамой исполнила песню Сергея Трофимова «Родина».
Именитые артисты оказались недовольны ей и здесь.
На данный момент Виктория учится в обычной и музыкальной школе и в своем маленьком возрасте имеет премию «Человек года», выданную ей в Нижнем Тагиле. Девочку отметили за то, что она прославляет свой город на всю Россию.
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