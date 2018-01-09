Джейме Ланнистер из «Игры престолов» стал лицом L'Oreal Paris

Исполнитель роли Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау стал новым лицом мужской линии косметики L'Oreal Paris. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

47-летний актер Николай Костер-Вальдау, который прославился благодаря роли Джейме Ланнистера из «Игры престолов», стал официальным лицом мужской линии косметики L'Oreal Paris Men Expert. Известный косметический бренд уже запустил рекламную компанию с «черно-белыми» изображениями «Цареубийцы».

Светлана Славянская

Сам Костер-Вальдау признается, что в обычной жизни часто использует специальную косметику по уходу за лицом. Актер регулярно пользуется увлажняющим кремом для лица и наносит гель под глаза, чтобы убрать следы усталости.