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| | Джейме Ланнистер из «Игры престолов» стал лицом L'Oreal Paris

Джейме Ланнистер из «Игры престолов» стал лицом L'Oreal Paris

Сегодня, 13:09
Исполнитель роли Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау стал новым лицом мужской линии косметики L'Oreal Paris. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Джейме Ланнистер из «Игры престолов» стал лицом L'Oreal Paris

 

47-летний актер Николай Костер-Вальдау, который прославился благодаря роли Джейме Ланнистера из «Игры престолов», стал официальным лицом мужской линии косметики L'Oreal Paris Men Expert. Известный косметический бренд уже запустил рекламную компанию с «черно-белыми» изображениями «Цареубийцы».

Джейме Ланнистер из «Игры престолов» стал лицом L'Oreal Paris

 

Сам Костер-Вальдау признается, что в обычной жизни часто использует специальную косметику по уходу за лицом. Актер регулярно пользуется увлажняющим кремом для лица и наносит гель под глаза, чтобы убрать следы усталости.
Светлана Славянская
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