Рэпер The Weeknd прекратил сотрудничество с H&M из-за расистского скандала

Известный канадский рэпер The Weeknd, который сотрудничал с одним из крупнейших шведских брендов одежды H&M, был оскорблен расистской рекламой бренда, которая появилась накануне и возмутила общественность по всему миру. Музыкант в своем Twitter-аккаунте написал, что глубоко шокирован и возмущен этой фотографией и пообещал, что больше никогда не будет сотрудничать с H&M.

The Weeknd (полное имя Эйбел Макконен Тесфайе) является канадцем эфиопского происхождения и неоднократно высказывал поддержку организациям, борющимся с расизмом. С H&M он сотрудничал крайне активно, участвовал в разработке эксклюзивных дизайнов для одежды. Как известно, скандал разгорелся из-за рекламы худи от H&M с надписью: «Крутейшая обезьяна в джунглях». Вполне вероятно, что все бы обошлось, но одели ее на чернокожего мальчика. После этого интернет-общественность стала обвинять шведского ретейлера в расизме.

Фотография с мальчиком худи позже была удалена, а компания извинилась и назвала случившееся «горькой случайностью» и пообещала, что подобные инциденты в будущем происходить более не будут.

Николай Офицеров