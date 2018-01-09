Наряд Кэтрин Зета-Джонс сравнили с купальным халатом

На очередной церемонии вручения престижной награды «Золотой глобус» всемирно известная голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась в кружевном платье чёрного цвета, которое напомнило журналистам купальный халат.

В официальном Instagram-аккаунте голливудской знаменитости Кэтрин Зета-Джонс появилась фотография, на которой актриса направляется на церемонию вручения премии «Золотой глобус». Многочисленные поклонники актрисы разделились на два лагеря: одним весьма экзотический наряд Кэтрин пришёлся по вкусу, а другие пользователи заметили, что платье больше напоминает нижнее бельё, нежели одежду для торжественного события. Отметим, многим фанатам знаменитости понравилось очень открытое и прозрачное платье, в котором были видны ноги актрисы и её бюст был весьма заметен благодаря глубокому декольте.

Александр Вест

Другие же подписчики Кэтрин заявили о том, что актриса оделась не по возрасту, а её наряд тем более не подходил для официального мероприятия, на котором Зета-Джонс появилась в неподобающем виде.