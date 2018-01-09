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| | У Марата Башарова в семье ожидается пополнение

У Марата Башарова в семье ожидается пополнение

Сегодня, 12:45
Несмотря на устоявшуюся скандальность известного актёра, на этот раз Марат Башаров решил отличиться благими деяниями. Знаменитость взял под свою опеку двух маленьких беженцев-сирот из Ливана.

У Марата Башарова в семье ожидается пополнение

 

Опеку актёра над детьми оформят документально, этим вопросом уже занимаются его адвокаты. К концу января Башаров станет официальным опекуном семилетней девочки и пятилетнего мальчика. Суть опекунства заключается в материальной поддержке малышей. Каждый месяц актёр будет закупать всё необходимое для их комфортной жизни в приюте для беженцев.

Сам Марат Башаров отмечает, что ему больно слышать о том, как тысячи детей спят на земле в палатках и недоедают, не знают что такое мирное небо и спокойный сон. Несмотря на то, что у самого актёра уже есть двое детей – сын Марсель и дочка Амели – он отмечает, что при возможности сможет взять этих детей на временное опекунство и забрать к себе, пока они не найдут достойную семью.
Валерия Голицына
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