У Марата Башарова в семье ожидается пополнение

Несмотря на устоявшуюся скандальность известного актёра, на этот раз Марат Башаров решил отличиться благими деяниями. Знаменитость взял под свою опеку двух маленьких беженцев-сирот из Ливана.

Валерия Голицына

Опеку актёра над детьми оформят документально, этим вопросом уже занимаются его адвокаты. К концу января Башаров станет официальным опекуном семилетней девочки и пятилетнего мальчика. Суть опекунства заключается в материальной поддержке малышей. Каждый месяц актёр будет закупать всё необходимое для их комфортной жизни в приюте для беженцев.Сам Марат Башаров отмечает, что ему больно слышать о том, как тысячи детей спят на земле в палатках и недоедают, не знают что такое мирное небо и спокойный сон. Несмотря на то, что у самого актёра уже есть двое детей – сын Марсель и дочка Амели – он отмечает, что при возможности сможет взять этих детей на временное опекунство и забрать к себе, пока они не найдут достойную семью.