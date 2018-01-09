Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Кейт Миддлтон впервые сама сфотографировала дочь и отвела её в детсад

Кейт Миддлтон впервые сама сфотографировала дочь и отвела её в детсад

Сегодня, 12:40
Дочка герцогини Кэтрин и принца Уильяма принцесса Шарлотта впервые посетила детский сад. В преддверии такого торжественного события её мать Кейт Миддлтон поделилась со своими поклонниками фотографией юной леди.

Кейт Миддлтон впервые сама сфотографировала дочь и отвела её в детсад

 

В Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца появились две фотографии маленькой принцессы Шарлотты, которая 8 января в первый раз в жизни отправилась на обучение в детский сад Уилкокс. По предварительным данным, в год посещение денного детского учреждения обходится родителям девочки примерно в 1,2 миллиона рублей (14,5 фунтов стерлингов). Всего через несколько часов после публикации фотографии юной очаровательной принцессы сумели набрать более 500 тысяч лайков.

Кейт Миддлтон впервые сама сфотографировала дочь и отвела её в детсад

 

На фото малышка изображена в красном пальто с бардовыми туфельками и розовым шарфом. Многочисленные поклонники королевского семейства отметили ангельскую красоту Шарлотты и её волшебную улыбку. Фолловеры пожелали удачи малышке, которая в первый раз в своей жизни пошла в детсад.
Александр Вест
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