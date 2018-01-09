Кейт Миддлтон впервые сама сфотографировала дочь и отвела её в детсад

Дочка герцогини Кэтрин и принца Уильяма принцесса Шарлотта впервые посетила детский сад. В преддверии такого торжественного события её мать Кейт Миддлтон поделилась со своими поклонниками фотографией юной леди.

В Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца появились две фотографии маленькой принцессы Шарлотты, которая 8 января в первый раз в жизни отправилась на обучение в детский сад Уилкокс. По предварительным данным, в год посещение денного детского учреждения обходится родителям девочки примерно в 1,2 миллиона рублей (14,5 фунтов стерлингов). Всего через несколько часов после публикации фотографии юной очаровательной принцессы сумели набрать более 500 тысяч лайков.

Александр Вест

На фото малышка изображена в красном пальто с бардовыми туфельками и розовым шарфом. Многочисленные поклонники королевского семейства отметили ангельскую красоту Шарлотты и её волшебную улыбку. Фолловеры пожелали удачи малышке, которая в первый раз в своей жизни пошла в детсад.