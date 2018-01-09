Ники Минаж шокировала фанатов своим провокационным нарядом

Популярная эпатажная певица Ники Минаж во всем мире известна своими скандальными нарядами, а также провокационными песнями. На этот раз знаменитость решила удивить поклонников новым откровенным костюмом.

Певица Ники Минаж любит удивлять поклонников своими невероятными сценическими костюмами и париками. Кроме того, девушка славиться своей необычной фигурой и крупными ягодицами, которые сделала при помощи лучших пластических хирургов США. На этот раз в своем Instagram Минаж продемонстрировала на снимке новый наряд и предстала в белой бюстгальтере, ультракоротких шортах и высоких сапогах.

Светлана Славянская

Певица дополнила образ длинным розовым париком, накладными ресницами и множеством золотых украшений. Данный образ никак не мог остаться незамеченным поклонниками Ники Минаж.