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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ники Минаж шокировала фанатов своим провокационным нарядом

Ники Минаж шокировала фанатов своим провокационным нарядом

Сегодня, 12:35
Популярная эпатажная певица Ники Минаж во всем мире известна своими скандальными нарядами, а также провокационными песнями. На этот раз знаменитость решила удивить поклонников новым откровенным костюмом.

Ники Минаж шокировала фанатов своим провокационным нарядом

 

Певица Ники Минаж любит удивлять поклонников своими невероятными сценическими костюмами и париками. Кроме того, девушка славиться своей необычной фигурой и крупными ягодицами, которые сделала при помощи лучших пластических хирургов США. На этот раз в своем Instagram Минаж продемонстрировала на снимке новый наряд и предстала в белой бюстгальтере, ультракоротких шортах и высоких сапогах.

Ники Минаж шокировала фанатов своим провокационным нарядом

 

Певица дополнила образ длинным розовым париком, накладными ресницами и множеством золотых украшений. Данный образ никак не мог остаться незамеченным поклонниками Ники Минаж.
Светлана Славянская
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