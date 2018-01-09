Алена Водонаева опубликовала фото без трусов с медового месяца на Бали

На просторах своего Instagram Алена Водонаева опубликовала ролик в формате видеоблога, в котором показала наиболее яркие кадры со своего медового месяца. За минуту фанаты бывшей звезды «Дома-2» смогли увидеть девушку в различных соблазнительных нарядах и даже облизывающей ноги своему мужу. Также пользователей привлек снимок Алены без трусов в одном лишь легком халатике.

Молодые люди свои отношения оформили еще три месяца назад, но только сейчас смогли позволить себе отправиться в свадебное путешествие. Причиной тому, напряженные графики знаменитостей. Пара до самого последнего скрывала от фанатов, куда именно собирается отправиться на отдых, а потому долгожданная информация появилась уже после того, как Водонаева начала публиковать первые снимки с Бали.

Водонаева показала живописную природу острова, животных, кафе и невообразимую местную архитектуру. На новом снимке Алена показала свое тело во всей красе. Позируя без белья, она лишь накинула разноцветный халатик, который слабо скрывал прелести девушки. Подписчики утверждают, что возмущены тем, что Водонаева, как мать подрастающего мальчика, публикует на просторах своих социальных сетей снимки и видеозаписи крайне откровенного характера.

По мнению фолловеров, это может нанести психике ребенка непоправимый вред. Помимо этого, эпизод в ролике, в котором Алена облизывает ступни супруга подписчики назвали «противным» и осудили Водонаеву за подобный фетишизм.

Николай Офицеров