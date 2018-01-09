Большой пенис и гомосексуализм: Солнцев рассказал о связях Баскова с мужчинами

Участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев известен тем, что не стесняется в своих выражениях и может рассказать о звездах шокирующую информацию. На сей раз Рустам Солнцев заявил о нетрадиционной ориентации Николая Баскова, несмотря на то, что тот был женат, имеет ребенка и несколько месяцев назад собирался женится на модели Виктории Лопыревой. Также Рустам Солнцев рассказала об ориентации участника шоу «Дом-2» Олега Майами.
Рустам Солнцев не поверил в искренность, когда Николай Басков и Виктория Лопырева заявили о своем романе и сообщили, что готовятся к свадьбе. Участник шоу «Дом-2» заявил, что в данном случаи речь не идет об отношениях. Все это исключительно ради пиара. Солнцев заявил, что Басков и Лопырева будут делать совместные выходы в свет, а также выкладывать фотографии, но до свадьбы дело не дойдет, так как это просто взаимовыгодная сделка. По мнению Солнцева, контракт с Лопыревой очень выгоден для Баскова, так как она молодая и красивая девушка, и популярней, чем предыдущая пассия тенора.
Ради популярности, пиар-менеджеры пытались создать пару из Олега Майами и солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. По понятным теперь причинам, их отношения не сложились, добавил Рустам Солнцев.