Большой пенис и гомосексуализм: Солнцев рассказал о связях Баскова с мужчинами

Рустам Солнцев рассказал о большом пенисе « любовника » Баскова.





Участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев известен тем, что не стесняется в своих выражениях и может рассказать о звездах шокирующую информацию. На сей раз Рустам Солнцев заявил о нетрадиционной ориентации Николая Баскова, несмотря на то, что тот был женат, имеет ребенка и несколько месяцев назад собирался женится на модели Виктории Лопыревой. Также Рустам Солнцев рассказала об ориентации участника шоу «Дом-2» Олега Майами. Участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев известен тем, что не стесняется в своих выражениях и может рассказать о звездах шокирующую информацию. На сей раз Рустам Солнцев заявил о нетрадиционной ориентации Николая Баскова, несмотря на то, что тот был женат, имеет ребенка и несколько месяцев назад собирался женится на модели Виктории Лопыревой. Также Рустам Солнцев рассказала об ориентации участника шоу «Дом-2» Олега Майами.





Семейные узы и наличие детей не является гарантией традиционной сексуальной ориентации, считает Солнцев. По информации сайта dni.ru, Рустам Солнцев считает любовниками Николая Баскова и Алекса Малиновского. Звезда «Дома-2» рассказал, что Малиновский ранее состоял в связи с Алексеем Романовым, и добавил, что подопечному Баскова нечем больше похвастаться, кроме как внушительными размерами полового органа.





Рустам Солнцев не поверил в искренность, когда Николай Басков и Виктория Лопырева заявили о своем романе и сообщили, что готовятся к свадьбе. Участник шоу «Дом-2» заявил, что в данном случаи речь не идет об отношениях. Все это исключительно ради пиара. Солнцев заявил, что Басков и Лопырева будут делать совместные выходы в свет, а также выкладывать фотографии, но до свадьбы дело не дойдет, так как это просто взаимовыгодная сделка. По мнению Солнцева, контракт с Лопыревой очень выгоден для Баскова, так как она молодая и красивая девушка, и популярней, чем предыдущая пассия тенора. Рустам Солнцев не поверил в искренность, когда Николай Басков и Виктория Лопырева заявили о своем романе и сообщили, что готовятся к свадьбе. Участник шоу «Дом-2» заявил, что в данном случаи речь не идет об отношениях. Все это исключительно ради пиара. Солнцев заявил, что Басков и Лопырева будут делать совместные выходы в свет, а также выкладывать фотографии, но до свадьбы дело не дойдет, так как это просто взаимовыгодная сделка. По мнению Солнцева, контракт с Лопыревой очень выгоден для Баскова, так как она молодая и красивая девушка, и популярней, чем предыдущая пассия тенора.





Также Рустам Солнцев заявил, что нетрадиционную сексуальную ориентацию имеет другой участник телестройки Олег Майами. Он тщательно пытается это скрыть, так как стесняется и очень боится, что общественность узнает. О своих предпочтениях Олег Майами рассказал сам, утверждает Солнцев. На вечеринке по случаю Дня рождения Дарьи Пынзарь, между участниками шоу «Дом-2» завязался разговор на эту тему. Так как Олег Майами был под действием алкоголя, он признался, и даже чуть не расплакался, так как побоялся, что узнают окружающие и он будет опозорен.





Ради популярности, пиар-менеджеры пытались создать пару из Олега Майами и солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. По понятным теперь причинам, их отношения не сложились, добавил Рустам Солнцев. Ради популярности, пиар-менеджеры пытались создать пару из Олега Майами и солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. По понятным теперь причинам, их отношения не сложились, добавил Рустам Солнцев.

Ольга Майская