Дарья Пынзарь показала свои волосатые ноги

Бывшая участница «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе со своим супругом отправилась в Италию, чтобы отметить там свои 32 года. В ванной отеля, в которой нежилась знаменитость,

она сфотографировала свои ноги и выложила в свой фотоблог. Однако ноги, запечатлённые на фото, очень смутили подписчиков.

Валерия Голицына

Ноги в белоснежной ванной были волосатыми. Помимо этого, рядом с ними плавали солёные огурцы. Подписчики Дарьи Пынзарь сразу же оценили шутку кумира. На самом деле на фотографии были ноги её супруга Сергея Пынзаря. Но вот зачем же в ванной были огурцы так никто и не понял.Подписчики поддержали Дарью ответным юмором. Кто-то пошутил про зимнее утепление, а кто-то о том, что замужество – не повод себя запускать. Также фанаты семьи Пынзарь поздравили Дашу с прошедшим днём рождения, пожелав ей бесконечной любви с Сергеем и оставаться такой же молодой и прекрасной.