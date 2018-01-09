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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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| | Дарья Пынзарь показала свои волосатые ноги

Дарья Пынзарь показала свои волосатые ноги

Сегодня, 12:30
Бывшая участница «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе со своим супругом отправилась в Италию, чтобы отметить там свои 32 года. В ванной отеля, в которой нежилась знаменитость, она сфотографировала свои ноги и выложила в свой фотоблог. Однако ноги, запечатлённые на фото, очень смутили подписчиков.

Дарья Пынзарь показала свои волосатые ноги

 

Ноги в белоснежной ванной были волосатыми. Помимо этого, рядом с ними плавали солёные огурцы. Подписчики Дарьи Пынзарь сразу же оценили шутку кумира. На самом деле на фотографии были ноги её супруга Сергея Пынзаря. Но вот зачем же в ванной были огурцы так никто и не понял.

Подписчики поддержали Дарью ответным юмором. Кто-то пошутил про зимнее утепление, а кто-то о том, что замужество – не повод себя запускать. Также фанаты семьи Пынзарь поздравили Дашу с прошедшим днём рождения, пожелав ей бесконечной любви с Сергеем и оставаться такой же молодой и прекрасной.
Валерия Голицына
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