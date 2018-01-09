Дарья Пынзарь показала свои волосатые ноги

Ноги в белоснежной ванной были волосатыми. Помимо этого, рядом с ними плавали солёные огурцы. Подписчики Дарьи Пынзарь сразу же оценили шутку кумира. На самом деле на фотографии были ноги её супруга Сергея Пынзаря. Но вот зачем же в ванной были огурцы так никто и не понял.
Подписчики поддержали Дарью ответным юмором. Кто-то пошутил про зимнее утепление, а кто-то о том, что замужество – не повод себя запускать. Также фанаты семьи Пынзарь поздравили Дашу с прошедшим днём рождения, пожелав ей бесконечной любви с Сергеем и оставаться такой же молодой и прекрасной.