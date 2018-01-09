Владимир Стеклов отозвался о скандале с Джигарханяном

70-летний отечественный актёр Владимир Стеклов, который недавно развёлся со своей третьей супругой, рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он в любом возрасте готов вновь жениться, если поймёт, что рядом с ним находится нужный человек. Актёр заметил, что он не находится в активном поиске спутницы, но всё же, по его словам, никому не хочется быть одиноким.
Также Стеклов упомянул и своего коллегу Армена Джигарханяна, посочувствовав его положению. Владимир заметил, что в семье могут происходить различные конфликты, но вовсе не обязательно выставлять все перипетии супружеской жизни на показ широкой общественности. Стеклов также добавил, что стоит гордиться не количеством сексуальных партнёров, а достижениями в карьере.