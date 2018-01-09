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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Владимир Стеклов отозвался о скандале с Джигарханяном

Владимир Стеклов отозвался о скандале с Джигарханяном

Сегодня, 12:25
Известный актёр Владимир Стеклов прокомментировал недавний скандал, разгоревшийся вокруг Армена Джигарханяна. По его словам, режиссер является профессионалом с большой буквы, но ему не стоило выставлять личные проблемы на всеобщее обозрение.

Владимир Стеклов отозвался о скандале с Джигарханяном

 

70-летний отечественный актёр Владимир Стеклов, который недавно развёлся со своей третьей супругой, рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он в любом возрасте готов вновь жениться, если поймёт, что рядом с ним находится нужный человек. Актёр заметил, что он не находится в активном поиске спутницы, но всё же, по его словам, никому не хочется быть одиноким.

Также Стеклов упомянул и своего коллегу Армена Джигарханяна, посочувствовав его положению. Владимир заметил, что в семье могут происходить различные конфликты, но вовсе не обязательно выставлять все перипетии супружеской жизни на показ широкой общественности. Стеклов также добавил, что стоит гордиться не количеством сексуальных партнёров, а достижениями в карьере.
Александр Вест
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