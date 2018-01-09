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| | Лера Фрост рассмешила хейтеров страшным фотошопом своего тела

Лера Фрост рассмешила хейтеров страшным фотошопом своего тела

Сегодня, 12:04
Звезда популярного телевизионного реалити «Дом-2» Лера Фрост продолжает делать все возможное для того, чтобы выглядеть, хоть и в своем понимании, но прекрасно. Девушка, в буквальном смысле, днем и ночью работает в спортзале. Однако хейтеры знаменитости заметили, что в своем желании быть худой, девушка занимается не только обманом себя, но и подписчиков, прибегая к нелепому фотошопу.
 

Лера Фрост рассмешила хейтеров страшным фотошопом своего тела

 

Многие подписчики даже невооруженным взглядом видят, что снимки Фрост, прежде чем попасть на публичное обсуждение, проходят обработку в фотошопе. Кто-то из подписчиков девушки заявил, что она даже здесь перегибает палку и на снимках выглядит «страшновато», ведь ее худоба выглядит болезненно. На одной из последних публикаций Фрост показала себя в спортзале и подчеркнула, что для нее самым вкусным является «чувствовать себя худой».
 
«Нет ничего вкуснее того, что ты чувствуешь себя худой. А как себя ощущают ваши фигуры после того, как закончились новогодние праздники», - заявила девушка в секции комментариев.
 
Самой Лере Фрост никто не ответил, фолловеры заявили, что участница "Дома-2" жульничает и пытается выдавать свой обман за «чистую монету». Подписчики советуют Фрост мотивировать людей своей честностью и, если она хочет, чтобы остальные худели, также, как и она, то должна публиковать исключительно снимки реального состояния своей фигуры.

Николай Офицеров
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