Лера Фрост рассмешила хейтеров страшным фотошопом своего тела

Звезда популярного телевизионного реалити «Дом-2» Лера Фрост продолжает делать все возможное для того, чтобы выглядеть, хоть и в своем понимании, но прекрасно. Девушка, в буквальном смысле, днем и ночью работает в спортзале. Однако хейтеры знаменитости заметили, что в своем желании быть худой, девушка занимается не только обманом себя, но и подписчиков, прибегая к нелепому фотошопу.

Многие подписчики даже невооруженным взглядом видят, что снимки Фрост, прежде чем попасть на публичное обсуждение, проходят обработку в фотошопе. Кто-то из подписчиков девушки заявил, что она даже здесь перегибает палку и на снимках выглядит «страшновато», ведь ее худоба выглядит болезненно. На одной из последних публикаций Фрост показала себя в спортзале и подчеркнула, что для нее самым вкусным является «чувствовать себя худой».

«Нет ничего вкуснее того, что ты чувствуешь себя худой. А как себя ощущают ваши фигуры после того, как закончились новогодние праздники», - заявила девушка в секции комментариев.

Самой Лере Фрост никто не ответил, фолловеры заявили, что участница "Дома-2" жульничает и пытается выдавать свой обман за «чистую монету». Подписчики советуют Фрост мотивировать людей своей честностью и, если она хочет, чтобы остальные худели, также, как и она, то должна публиковать исключительно снимки реального состояния своей фигуры.

Николай Офицеров