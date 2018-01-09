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| | "Вместо сигарет кока": Сергей Шнуров бросает курить на Бали

"Вместо сигарет кока": Сергей Шнуров бросает курить на Бали

Сегодня, 12:22
В порядке эксперимента скандальный певец бросает курить на экзотическом острове.

"Вместо сигарет кока": Сергей Шнуров бросает курить на Бали

 

Лидер известной панк-группы «Ленинград» в преддверии своего концерта на Бали, запланированного на середину января, решил поставить эксперимент над самим собой. Возможно, что к этому певца мотивирует многократная смена часовых поясов и климатических условий - ведь кто-кто, а Шнур уже успел всего за несколько дней наступившего года выступить в Сочи, оттуда приехать в Питер, после чего вместе со своими музыкантами и супругой оказался на Бали.

Своим поклонникам певец рассказал, что лишь попробовал в очередной раз отказаться от пагубной привычки до ближайшего концерта, и заметил эффект даже быстрее, чем раньше - в первые же два дня без сигарет. Шнуров подчеркнул, что пока такое «немного просветленное» состояние ему нравится и опубликовал свое фото с пляжа, где он задумчиво-мечтательным видом сидит на песочке в шортах.

"Вместо сигарет кока": Сергей Шнуров бросает курить на Бали

 

Поклонники активно поддерживают своего кумира в его начинании, хотя среди них есть и те, кто не уверен, что певец не сорвется. Некоторые подначивают музыканта отказаться и от алкоголя, видимо их сбивает с толку стереотип о том, что эпатажный артист регулярно прикладывается к бутылке. Тогда как на самом деле с обильными возлияниями Шнур завязал уже давно, а выпить может лишь по праздникам, да и то символически. "В Перу вместо сигарет курят коку", - написал один из пользователей сети.

Кстати, врачи утверждают, что каждый «злостный» курильщик, расставшийся с этой привычкой знает, что чем дольше он не расставался с сигаретой, тем сложнее ему будет отказаться от пагубной привычки. Процесс избавления от пристрастия к курению - это своего рода «ломка», сродни алкогольной или наркотической. Только зависимость от никотина, по медицинским показателям, выше, чем от других пагубных пристрастий.

"Вместо сигарет кока": Сергей Шнуров бросает курить на Бали

 

«Легким» курильщикам - выкуривающим не более десятка сигарет в день расставание с табаком дается куда проще, обычно достаточно лишь усилия воли, особенно в совокупности с нелекарственными методиками. Но более опытным любителям сигарет приходится сложнее, и нередко требуется помощь психолога или нарколога.

Врачи напоминают, что резкий отказ от курения - огромный стресс для организма, который влияет в том числе и на психику. Но польза от расставания с никотином несравнимо больше: восстанавливается работа легких, приходят в норму кровообращение и давление, пропадают кашель, одышка и хриплый голос, уменьшается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И еще нужно учитывать индивидуальные особенности организма - ведь отказ от сигарет не для всех происходит через «ломку», для некоторых людей исчезновение вредной привычки практически незаметно.
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