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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

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| | «Бриллиант» ответил «пыли»: Панин остро высказался в адрес Галкина

«Бриллиант» ответил «пыли»: Панин остро высказался в адрес Галкина

Сегодня, 11:42
Скандальный актер Алексей Панин настойчиво продолжает привлекать внимание к своей персоне, но на этот раз артист прибег к помощи философов и воспользовался китайской пословицей. Речь идет о конфликте знаменитости с юмористом Максимом Галкиным, который ранее серьезно обидел своего оппонента, вследствие чего разгорелся скандал с множественными оскорблениями и переходами на личность.

 

Панин в российском шоу-бизнесе считается одним из наиболее эпатажных и скандальных персонажей, но в сложившейся ситуации разобраться не так уж и просто. В Сети неоднократно появлялись видеоролики якобы с участием актера, в одном из которых похожий на Панина мужчина занимался сексом с собакой, а также другие провокационные записи. Сам артист постоянно утверждал, что подобными извращениями он не занимается, а главную роль в видео исполняет лишь похожий на него актер, причем внешность у обоих мужчин действительно очень схожая.

«Бриллиант» ответил «пыли»: Панин остро высказался в адрес Галкина

 

Скандал у Панина с Галкиным возник после того, как юморист записал свое видеообращение к народу после новости о самовыдвижении Ксении Собчак в кандидаты на пост главы российского государства. В содержании видео речь шла и о других известных личностях, которые могли бы занять высокие посты вместе, как команда экс-ведущей «Дома-2», а в качестве председателя подразделения по защите прав животных Галкиным был предложен Панин. Не мудрено, что артист комичного жанра намекал именно на ситуацию с собакой и то самое скандальное видео, отчего был обижен актер, настаивающий на своей невиновности.

Алексей Панин воспользовался постом в своем микроблоге, чтобы обратиться к Галкину и другим ненавистникам. Артист подчеркнул, что бриллиант всегда останется бриллиантом, даже если упадет в грязь, а пыль также останется собой, хоть и поднимется к небесам. Несомненно, в качестве драгоценного камня Панин имел в виду именно себя, и многие поклонники не могли не согласиться с утверждением кумира. Однако сам скандалист сообщил, что жалеет о незнании вышеназванной пословицы в то время, когда начался скандал.

«Бриллиант» ответил «пыли»: Панин остро высказался в адрес Галкина

 

Сообщалось, что после выхода видео на странице Галкина, Панин напрямую заявил, что считает своего обидчика гомосексуалистом, проживающим вместе со старой женщиной. Относительно комментариев по данному поводу со стороны самого юмориста ничего не всплывало, но скандалист не счел нужным забыть о ссоре и пойти на примирение. Тем не менее, по поводу высказывания о сексуальной ориентации Панин подчеркнул, что никого не осуждает за предпочтения и сам относится к бисексуалистам.
Анна Лисичкина
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